Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Kastamonu'da son 3 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Kastamonu'da son 3 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda nisan, mayıs ve haziran aylarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu depolayan, nakil ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Operasyonlarda 2 kilo 837 gram metamfetamin, bin 550 captagon, 488 ekstazi hap, 937 sentetik uyuşturucu hap, 78,57 gram bonzai, 108,48 gram esrar ele geçirildiği anlatılan açıklamada, operasyonlarda 59 kişinin gözaltına alındığı, 10'unun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, her ne sebeple olur ise suça iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkili şekilde kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:10 Kaynak: AA
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