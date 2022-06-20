Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki farklı operasyon düzenlendi. 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, ecstasy, reçeteye tabi hap ile hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU