Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da geçen yılın son 3 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da geçen yılın son 3 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılının son 3 ayında İnebolu merkezli Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde satışına aracılık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.


Düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gram eroin, 24 gram bonzai, 193 gram kubar esrar, 14 sentetik uyuşturucu hap, 8 kök kenevir bitkisi, 12 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği, 16 kalaşnikof tüfeği fişeği, tarihi kılıç ve bıçak ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 25 şüpheliden 13'ü ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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