Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

04.03.2022 16:12
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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