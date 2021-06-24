Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte 2 adrese düzenlenen operasyonda, 932 reçeteye tabi hap ile 184 uyuşturucu hap, tabanca fişekleri ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika