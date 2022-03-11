Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

11.03.2022 17:03
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
16:14 'Sil Baştan' şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın performansı düşük not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement