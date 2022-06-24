Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.06.2022 11:28
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram bonzai, 429 uyuşturucu hap, 2 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 74 reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
500
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:19 Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu
11:13 Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Başarılı MİT operasyonu! "Raperin" kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü
11:09 Bomba transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş, Süper Lig devine gidiyor
11:08 Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş
10:38 Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır
10:37 Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
10:23 Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı
10:12 Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 11:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement