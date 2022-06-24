Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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