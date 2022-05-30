Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

30.05.2022 13:51
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evinde çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evinde çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.A. isimli şahıs takibe alındı. Ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 1hassas terazi, 11 kök kenevir, 3 adet esrar, metamfetamin içme aparatı, 8 bin 300 nakit para ve şahsın uyuşturucu madde sattığı kişilerden alacağı para miktarlarının yazılı olduğu kağıt ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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