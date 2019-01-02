Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan rutin kontroller sırasında şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli iki şahıs, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:28 Kaynak: İHA
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