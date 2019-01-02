Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan rutin kontroller sırasında şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli iki şahıs, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı

Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak