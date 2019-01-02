Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan rutin kontroller sırasında şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli iki şahıs, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:28 Kaynak: İHA

Kenevir, Tosya, Kastamonu, 3. Sayfa
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