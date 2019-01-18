Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Tosya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 441 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında aranan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Tosya, Kastamonu, Güncel
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