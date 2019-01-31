Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Taşköprü, Kastamonu, Güncel
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