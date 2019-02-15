Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.



İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.



Şüphelilerin bulunduğu araç Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde durdurularak arama yapıldı.



Aramada 986 uyuşturucu hap 1,61 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 39 mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti