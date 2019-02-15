Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin bulunduğu araç Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde durdurularak arama yapıldı.

Aramada 986 uyuşturucu hap 1,61 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 39 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:38 Kaynak: AA

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