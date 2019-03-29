Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

52 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde yabancı uyruklu iki kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bin 72 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA

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