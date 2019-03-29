Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde yabancı uyruklu iki kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bin 72 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı

Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti

İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm