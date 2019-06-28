Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
34 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:10 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Ekincik köyündeki bir tarlada yasa dışı yollarla Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda tarlada 222 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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