Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

34 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Ekincik köyündeki bir tarlada yasa dışı yollarla Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda tarlada 222 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]