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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi.

İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada satışa hazır bin gram esrar, 550 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 44 tabanca fişeği ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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