Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:02 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, bir otomobil, Kastamonu- İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan R.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
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