Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

50 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, bir otomobil, Kastamonu- İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan R.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı
PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]