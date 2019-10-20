Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

18 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Batı Çevre Yolu kavşağında İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler otomobildeki A.C, K.S, ve M.K'yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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