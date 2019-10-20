Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
18 dakika önce
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Batı Çevre Yolu kavşağında İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler otomobildeki A.C, K.S, ve M.K'yı gözaltına aldı.
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