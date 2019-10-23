Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

5 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ve temin eden" kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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