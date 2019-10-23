Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
33 dakika önce
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 518 gram esrar, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı