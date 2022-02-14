Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen operasyonda 0,07 gram metamfetamin, 4,73 gram bonzai, 0,83 gram esrar, 20 adet kapanan şeffaf poşet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlanıldı. - KASTAMONU