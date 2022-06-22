Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

22.06.2022 14:49
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İnebolu ilçesinde şüpheliler A.D. (24), B.E. (40) ve E.E'nin (20) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 270 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım düzeneği cam ampul ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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