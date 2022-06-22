Soruşturma kapsamında İnebolu ilçesinde şüpheliler A.D. (24), B.E. (40) ve E.E'nin (20) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 270 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım düzeneği cam ampul ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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