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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

28.12.2021 11:28
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Taşköprü ilçesine Örhenli köyünde ormanlık arazide uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda ormanlık arazide 242 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçiren jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak E.K, A.K, T.E. ve E.T. isimli şahısları da gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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