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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

31.01.2022 15:56
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, 156 reçeteye tabi hap, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmede kullanıldığı değerlendirilen el değirmeni ile ruhsatsız tabanca ve 2 bin 350 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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