Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı.
Çatalzeytin ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 48 kök Hint keneviri, 4 kilogram kubar esrar, 100 gram Hint keneviri tohumu, patlayıcı, elektronik tartı, elek ve 49 paket sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B. ve M.B, jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika