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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

10.02.2022 23:01
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 12,17 gram metamfetamin, 4,32 gram bonzai, 17,36 gram kenevir tohumu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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