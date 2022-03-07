Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

07.03.2022 19:38

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden ekipler, kiralık olduğu belirlenen bir aracı, yol kontrolleri sırasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Termal"in de katıldığı aramada 310 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki H.A, E.E. ve S.Z, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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