Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan araştırma sonucunda belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte para ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.