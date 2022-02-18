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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

18.02.2022 14:21
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan araştırma sonucunda belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte para ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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