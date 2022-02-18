Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan araştırma sonucunda belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte para ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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