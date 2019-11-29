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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abana, İnebolu ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu kullandıkları ve uyarıcı madde kullanımına aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 200 gram esrar, 16 kalaşnikof mermisi, 5 kurusıkı tabanca ve 40 fişek, iki ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek ile bir kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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