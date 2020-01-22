Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik teknik çalışma sonucu, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren bir kişi tespit edildi.

Narkotik ekiplerce il merkezinde yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada 195,11 gram bonzai bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.