Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik teknik çalışma sonucu, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren bir kişi tespit edildi.
Narkotik ekiplerce il merkezinde yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada 195,11 gram bonzai bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem