Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otobüste yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, bir yolcu gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otobüste yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, bir yolcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Kapısuyu köyü yakınlarında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada yolculardan M.Y'nin çantasındaki hoparlör kutusuna gizlenmiş 50 gram sentetik uyuşturucu ile 103 uyuşturucu hap ele geçirildi, gümrük kaçağı 9 şişe içki bulundu.
M.Y. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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