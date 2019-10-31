Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen F.Ç, Y.Ç ve M.Ş'yi ilçe merkezinde suçüstü yakaladı.


Operasyonda, zanlıların üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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