Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde hassas terazi, 24,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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