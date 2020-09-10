Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adreste arama yapan ekipler, 130 kök Hint keneviri ve 45,12 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kastamonu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz

Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi

Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım

Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak