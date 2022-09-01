Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

01.09.2022 15:58
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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