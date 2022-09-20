Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

20.09.2022 15:14
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlının üzeri, ikametleri, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramada 395 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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