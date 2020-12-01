Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde 132 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.