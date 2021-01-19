Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Kastamonu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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