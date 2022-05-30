Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

30.05.2022 13:21
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.A'nın (55) uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, hassas terazi ve 8 bin 300 lira ile uyuşturucu sattığı değerlendirilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu A4 kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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