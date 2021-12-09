Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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