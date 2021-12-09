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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

09.12.2021 11:50
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 51,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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