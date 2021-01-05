Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak vatandaşları zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. İnebolu ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 55 gram kubar esrar, 46 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurulan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU