Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada reçeteye tabi 712 hap, 6 uyuşturucu hap, 15,94 gram uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yasa dışı tütün ve yan ürünlerinin ticaretinin önlenmesi kapsamında bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 143 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 1360 doldurulmuş makaron, 41 paket bandrolsüz pipo tütünü ile 4 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, bir kişi yakalandı.