Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
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Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

40 dakika önce

Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 gram eroin ve 20 gram Bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


Ayrıca ekipler, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 80 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:28 Kaynak: İHA
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