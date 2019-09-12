Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonları
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Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonları

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonları, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 gram eroin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 80 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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