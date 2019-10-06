Kastamonu'da uyuşturucu ve silah operasyonları

Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerinde yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde bir şahsa ait evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Evin arka bahçesinde yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi bulundu.

Yine aynı köyde başka bir şahsa ait evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız, 3 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 565 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlce Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde düzenlenen operasyon neticesinde 95 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Cide ve İnebolu ilçelerinde yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.