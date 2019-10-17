Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama
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Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama

49 dakika önce

KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama, System.String[]

KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında, Pınarbaşı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Pınarbaşı merkezli Bartın ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kastamonu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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