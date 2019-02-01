Kastamonu'da Uyuşturucuya 4 Tutuklama
1 saat önce
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklandı.
KASTAMONU'nun Taşköprü
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Taşköprü'de jandarma ve polis ekipleri, ilçe merkezi ile Tepedelik ve Kırha köylerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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