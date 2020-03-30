Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı - Son Dakika

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Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı
6 saat önce
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Dereyücek köyündeki ormanlık alanda orman işçisi Ceyhan Hodancı'nın üzerine ağaç devrildi.
Olayın ardından AFAD, Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işçileri, Hodancı'yı ağaç altından kurtardı.
Hodancı, kaldırıldığı Azdavay Devlet Hastanesinden Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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