Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

07.07.2022 00:32
Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk (24) ve Adem Önder yaralandı.

Yaralılardan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önder'in tedavisi ise sürüyor.

Hayatını kaybeden Öztürk'ün nişanlı olduğu ve Ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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