Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk (24) ve Adem Önder yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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