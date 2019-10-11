Kastamonu'da uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan jandarma uzman erbaşlar, törenle yemin etti.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda, 30. dönem 3 bin jandarma uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından uzman erbaşlar, Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da alkış aldı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, uzman erbaş adaylarının omuz omuza yemin ettiğini söyledi.

Uzman erbaşların, cesaret ve fedakarlıkla görev yapacaklarına inancının tam olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Bu gençler, jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde, başta teröristle mücadele olmak üzere bütün suçlularla, vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza vererek, büyük özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği için kanı ve canı pahasına mücadele edecektir." dedi.

Ailelere seslenen Yalçınkaya, "Kıymetli aileler, büyük fedakarlıkla yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, burada her türlü göreve hazır bir eğitimden geçmektedir." diye konuştu.

Yalçınkaya, "Yakında aramıza katılacak silah arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Burada temel askerlik konularının yanında, Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü vatan ve millet sevgisiyle dolu, çevre bilinci gelişmiş, hukuk ve insan haklarına saygılı birer uzman erbaş olarak yetiştirilmeniz hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma da yemin eden uzman erbaşların, Jandarma teşkilatına onurlu bir şekilde hizmet vereceğini dile getirerek, "Jandarma teşkilatının her an göreve hazır onurlu bir ferdi olarak Metehan'ın, Atilla'nın, Alparslan'ın, Fatih'in ve Gazi Mustafa Kemal'in torunları olan sizlerin, vatan ve millet uğruna, gerektiğinde Afrin'de olduğu gibi kahramanlık destanı yazacağınıza olan inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği'nin gösterisi, ailelerden yoğun alkış aldı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle özlem giderdi.

Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ve aileler katıldı.