Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor - Son Dakika

Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor

14.04.2021 19:45

Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok vaka görülen iller arasında yer alan ve vaka artışın önüne geçilemeyen Kastamonu'da, mobil PCR test aracı ile Covid-19 hastalığının yayılım hızının durdurulması amaçlanıyor.

Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok vaka görülen iller arasında yer alan ve vaka artışın önüne geçilemeyen Kastamonu'da, mobil PCR test aracı ile Covid-19 hastalığının yayılım hızının durdurulması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı bilgilere göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında Kırklareli, İstanbul, Çanakkale ve Yalova ile birlikte Kastamonu'da en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesinde de en çok vakanın görüldüğü il olarak dikkatleri çeken Kastamonu'da, vaka artışının önüne geçilebilmesi için çözüm arayışları ise sürüyor. Bir yandan polis ve jandarma ekipleri şehrin her noktasında denetimlerini arttırırken diğer yandan filyasyon ekipleri de hastalığın görüldüğü kişilere daha çabuk ulaşabilmek için çeşitli uygulamalara başvuruyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği koordinesinde mobil PCR test aracı dizayn edilerek, kentin 10 farklı noktasında belirti gösteren vatandaşların test vermesi için test almaya başlanıldı.

Vakalar tespit edilerek erken tedavi edile

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek istemeyen vatandaşların yürüme mesafesine kadar mobil PCR test aracıyla gidilerek testleri alınıyor. Test veren vatandaşlar, sonucu çıkana kadar da evinde izole altına alınıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterek test vermeye geldikleri mobil PRC test aracı ile Kastamonu'da, hastalığın yayılış hızının önüne geçilmesi planlanıyor ve belirti gösteren vatandaşlara da erken tanı konularak tedavilerinin kısa sürede yapılması amaçlanıyor.

"Hastaneye gelmeyen vatandaşlara ulaşmayı amaçlıyoruz"

Mobil PCR test aracı ile vatandaşların kısa sürede test verme imkanı bulduklarını söyleyen Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, "Vatandaşın şikayetleri olduğunda testini daha erken verip, daha erken Covid-19 pozitif tanısı alması ve böylelikle hem tedaviye erken başlanılması ve hayatta kalım şansının arttırılması hem de hastalığın yayılım hızının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çünkü vatandaşlarımız şikayetleri belirli bir noktaya gelene kadar test vermekten imtina ediyordu. Bu da o süre içerisinde daha fazla insanla görüşüp, hastalığı daha fazla insana bulaştırma ihtimalini arttırmış oluyordu. Bu PCR test aracı sayesinde şimdi vatandaşlarımız gelip, kısa bir süre içerisinde testini verip evine gidebilecek ve test sonucunu evinde izole olmuş bir şekilde bekleyecek. Pozitif çıktığında zaten filyasyon ekiplerimiz anında vatandaşın tedavisine başlıyor, bu sayede hayatta kalım şansıda pozitif bir vatandaş açısından çok daha yükselmiş oluyor. Hastalığı daha hafif geçirmesini sağlıyor. Hastalığını evde birkaç gün istirahat edecek şekilde birkaç semptom silsilesi ile geçirmiş oluyor. Aynı zamanda hastalığın yayılım hızının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.

"Erken teşhis ve erken tedavi ile Covid belasından kurtulmayı amaçlıyoruz"

PCR test aracının şehrin 10 farklı noktasında olduğunu belirten Dr. Güneş, "Dolayısıyla vatandaşımız bir şikayeti olduğunda Covid-19 hastalığının belirtileri olduğunda, doğrudan yürüme mesafesindeki bu noktalar gelip testini verebiliyor. Bu da tabii ki hastalığın erken teşhis edilmesini ve vatandaşın tedavisine erken başlanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşın bu şikayetlerinin başladığı anda testinin alınıp, evinde kendisini izole edilerek, daha az insana bulaştırmış olması sağlanıyor. Daha öncesinden duyurusunu yaptığımız için şikayeti olan vatandaşlarımız test noktalımıza gelip testlerini vermeye başladılar. Umarız beklediğimiz gibi erken teşhis ve erken tedavi ile Covid belasından bir an önce kurtulmamıza vesile olacak bir proje olmuş olur" diye konuştu.

"İnşallah daha güzel sonuçlar elde ederiz"

Vatandaşların olumlu tepkilerinden bahseden Dr. Güneş, "Vatandaşlarımızdan şöyle tepkiler alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız ben hastaneye gitmezdim, o kadar kendimi kötü hissetmiyordum ama buraya geldim test verdim ve pozitif çıktım diyorlar. Zaten amaçladığımızda buydu. İnsanların bir an önce test verip, şikayetleri olduğu bir an önce numune alıp ve bir an önce tedavisine başlayarak bir an önce izole edilmesi. Amacına şu an için ulaşmış bulunuyor, umarım bu şekilde devam eder. Ramazan ayı ile birlikte inşallah daha güzel sonuçlar elde ederiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, test aracı uygulamasından memnun

Uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Recep Açıkgöz ise, "Hem Kastamonu için hem de bizler için. Hastaneye giderek daha çok risk almamak için burada testimizi verdik. Bence güzel bir uygulama, memnunuz ve tebrik ediyoruz. Artış gösteren vakalarında bir nebze olsa önüne geçileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu sayede vakalarında önüne geçilir"

İlk kez test verdiğini söyleyen Abdullah Mahmutoğlu da şöyle konuştu: "Bence güzel bir uygulama. En ufak bir hastalıktan şüphemiz olmasın diye geldik burada test verdik. Ben ilk kez test veriyorum. Allah razı olsun, ayağımıza kadar test aracını getirdiler. İnşallah bu sayede vakalarında önüne geçilir."

"Test aracı ile vakaların önüne geçileceğine inanıyorum"

Mobil test aracının hizmete girmesinin güzel olduğunu belirten Boyacıoğlu, şunları söyledi: "Hastanede sıra beklemeden, hastanede hastalık kapma riskimiz daha fazla, o yüzden güzel bir uygulama, bence gayet yerinde olmuş. Bu sayede vakaların bence yüzde 10 kadarda önüne geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü hastanede hastalık bulaşma riski daha fazla, hastaneye her gittiğimizde Covvid-19 olan hasta olabiliyor ya da onlar olmasa bile biz taşımız olabiliyoruz. Bu yüzden uygun oGY

Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor
Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor
Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor
Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kastamonu, PCR Testi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kastamonu'da vaka artışına mobil PCR test aracı ile çözüm aranıyor - Son Dakika


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